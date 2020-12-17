Исследователи одной из площадок для поиска работы выяснили, в каких регионах гражданам выплачивали премию полностью.

В Саратовской области показатель равен девяти процентом, это среднее число по стране. Частично ее выплатили только четырем процентам работников.

Нет таких мер поддержки у 54 процента жителей и этот год для них ничем не отличается от предыдущих. Остальные не осведомлены о планах руководства на этот счет.

Хуже обстоят дела в Омской и Свердловской областях — по четыре процента, лучше в Иркутской и Ленинградской — 17 и 16 процентов соответственно.

В основном это касается сферы добычи сырья и госсектора.