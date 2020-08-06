В Саратовской области число разрешенных мест для купания ограничено — всего 20 объектов получили санитрно-эпидемиологические заключения. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.

Речь идет о городских пляжах: в Хвалынске, СРОБДФ «Парус» в Энгельсе, Вольском — на левом берегу Волги, МАУ «ПКИО» на улице Набережной в Пугачеве, МБУ «Благоустройство» на Коммунистической улице в Марксе, на острове «Покровские пески» в Саратове, в 1 и 7-м микрорайонах МБСПУ «Комбинат благоустройства» в Балакове, в Балашове на улице Набережной.

Можно искупаться в парк-отеле «Хвалынский», на базах отдыха: «Домостроитель» и «Чайка» в поселке Лесной Энгельса, «Юрист»в Подстепном, «Полянка» в Воскресенском районе, «Волжино» в Энгельсе, в оздоровительном центре «Луч» Воскресенского района, пляже МУ ДОД ДОЛ «Ясный» Ртищевского района.

А также пляже МАУ ДО «ДЮСШ» в Базарном Карабулаке, МАОУ ДОД ДООЛ «Колос» в Пинеровке, ДОЛ «Орленок» в Пугачевском районе.