Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о готовности пляжей в регионе.

Эта тема была обсуждена на постоянно действующем совещании. Отмечается, что разрешение на работу получили только семь объектов, что недопустимо. При этом всего зарегистрировано таковых 16 муниципальных и 110 частных. С начала года 33 человека погибли в несанкционированных местах купания.

Поэтому зампред правительства региона Александр Соловьев и начальник управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин получили поручение проанализировать, почему ольшинство муниципальных пляжей не открыты.

— На мой взгляд, это настоящая халатность. И за это должна последовать ответственность тех, кто допустил такую ситуацию. Кроме того, вопросы есть по частным водопользователям. Сайты многих турбаз региона, имеющих выход к воде, пестрят надписями про личный пляж. Однако на деле официального разрешения на работу пляжа некоторые не имеют. Люди платят деньги за отдых, а кто-то экономит на их безопасности. Нам не нужны такие водопользователи. По итогам проверок поручено обращаться в правоохранительные органы, — отметил чиновник.