Инспекторы ГИБДД остановили в Самойловском районе иномарку, которая виляла во время езды из стороны в сторону, выходила на полосу для встречного движения. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Правоохранители пытались остановить машину, но водитель только набрал скорость.

Полицейские пустились в погоню, на их требования об остановке и применении табельного оружия шофер не реагировал.

После выезда из жилых кварталов один из правоохранителей выстрелил в воздух, а потом по колесам машины.

Тогда мужчину задержали. Он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на гражданина составили административный протокол.