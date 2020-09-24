В ходе проведения профилактического мероприятия «Тонировка» 22 и 23 сентября сотрудники городской Госавтоинспекции штрафовали нарушителей.

Только за два дня проведения мероприятий выявлено 230 нарушений за управление автомобилем с сильно затонированными стеклами. Абсолютно все водители предпочли устранить нарушения на месте.

Еще три нарушителя предпочли проигнорировать требования сотрудников ГИБДД и быстро попали под суд. Одному водителю был назначен штраф в размере 500 рублей, а двум другим – административный арест на одни и двое суток.