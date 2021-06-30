Вчера, 29 июня в Саратовской области водитель КамАЗа не справился с управлением в районе Национального парка «Хвалынский». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Из-за потери управления большегруз опрокинулся и разлил около десяти тонн моторного масла для дизельных двигателей, перевозкой которого занимался. На место аварии выехал прокурор Хвалынска Сергей Паршин, сотрудники экстренных служб и представители национального парка. Они начали ликвидировать последствия аварии, ущерб от которой пока не установлен.

— Если после аварии масло попало на землю, потребуется рекультивация почвы. Ущерб, нанесенный природе, оценят специалисты, — комментирует ситуацию региональное министерство экологии.

По результатам проверки прокурором будут приняты соответствующие меры.