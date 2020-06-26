Член Общественной палаты Саратовской области Татьяна Топилина рассказала о поправках в Конституцию.

— Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации – знаковое и важное событие. В поправках, которые предложены для обсуждения, заложены самые главные ценности: почитание исторических корней, уважение традиционных семейных основ, защита детей и поддержка старшего поколения. Поправки предусматривают обязательства государства по обеспечению доступной медицины, достойного образования, оплаты труда, регулярной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат.

Очень значим и тот факт, что в новой редакции Конституции закреплены социальные гарантии для пожилых людей: в частности, формирование системы пенсионного обеспечения на основе принципа всеобщности, справедливости и солидарности поколений, ее эффективное функционирование, а также осуществление индексации пенсий не реже одного раза в год.

По новой Конституции будем жить мы и наши дети. Поэтому считаю, каждый житель страны должен принять участие в этом важном и очень ответственном процессе, — считает общественница.