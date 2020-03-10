Российская валюта стремительно дешевеет в начале рабочей недели,. Это видно из онлайн-табло торговли на ММВБ.

В самом начале торговой сессии во вторник, 10 марта, курс доллара по отношению к рублю превысил 72 рубля. Евро торгуют по цене 81,39 рубля. Падение продемонстрировали все российские экономические индексы, акции «голубых фишек» и рынок драгоценных металлов.

Напомним, падение рубля связано с разрывом сделки между организацией стран-экспортеров нефти и Россией. Сейчас стоимость одного барреля нефти на мировом рынке составляет около 30 долларов.