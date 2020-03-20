Торговая сеть решила успокоить саратовских покупателей-паникеров. Наш корреспондент побывал в одном из таких магазинах, где на стеллажах с быстрораскупаемыми продуктами развесили информацию, в которой говорится: «Товары уже в пути и в ближайшее время появятся на полках».

На фото видно, что товар еще есть в продаже. Но продавцы на свякий случай предупреждают саратовцев, которые спешно закупаются перед возможным карантином.

Ранее глава региона проверил сетевой гипермаркет «Лента» в Энгельсе, где не увидел ажиотажа скупки продуктов. Вечером этого же спецкор «НС» сходил на контрольную закупку в другой сетевик «Ашан», где была совершенно противоположная ситуация.