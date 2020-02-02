Владелец магазина «Фрукты-Овощи» на проспекте Фридриха Энгельса заплатит 10 тысяч рублей за торговлю алкоголем без документов, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Саратовской области.

27 августа, во время рейда по торговым точкам, полицейские обнаружили, что в магазине продается алкоголь. Они изъяли 71 бутылку водки и две бутылки коньяка. На хозяина магазина был составлен административный протокол, который был передан на рассмотрение суда.

Состоявшийся спустя полгода суд решил оштрафовать предпринимателя на 10 тысяч рублей. Кроме того, весь алкоголь, изъятый у него в магазине, был передан на уничтожение.