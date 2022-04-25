В Энгельсе троих местных жителей осудили за сбыл поддельных банковских купюр. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Саратовской области.

Так, они купили две поддельные банкноты Центрального Банка России номиналом пять тысяч рублей, чтобы продать их в Москве, Саратове и Энгельсе. После этого у жительницы Саратова они приобрели на поддельные купюры сотовый телефон.

Двум из них назначили по году лишения свободы условно, а также штрафы в размере 40 и 50 тысяч рублей. Третьему ранее судимому мошеннику дали год тюрьмы.