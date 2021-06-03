Саратовцы пожаловались в соцсетях на торговцев, которые обосновались перед Крытым рынком в Саратове. Напомним, ранее там были ларьки и торговые ряды, где продавали фрукты, посуду, вещи и другие предметы.

Теперь на этом месте сделали аллею, а рядом сквер. Но, по всей видимости, память тела снова приводит граждан на это место.

Местный житель опубликовал снимок, на котором отчетливо видно, как идет торговля из машины и с прицепа от тележки. Торговцы предлагают фрукты, а горожане явно заинтересовываются, несмотря на антисанитарные условия продажи.