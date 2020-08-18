Энгельсская прокуратура провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговом центре «Покровск», в результате был выявлен ряд нарушений.

Недалеко от торгового центра находится заправка «Онтарио», выявлено, что расстояние между объектами составляет меньше положенных 25 метров. Это чревато угрозой жизни и здоровья посетителей ТЦ, если на заправке начнется пожар.

Органы федерального государственного надзора не единожды привлекали собственников здания к административной ответственности, но нарушения никак не устраняются.

В итоге суд вынес запрет на функционирование деятельности торгового центра вплоть до устранения нарушений.