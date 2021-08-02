Проверка прокуратуры Саратовской области показала, что в помещении, в отношении которого комитетом по управлению имуществом Саратова с Фондом помощи ветеранам спецназа заключен договор аренды для целей деятельности социально ориентированной некоммерческой организации. Однако фактически помещение на протяжении многих лет использовалось ООО «Бирфест» — там продавали алкогольную продукцию.

В связи с этим надзорное ведомство направило иск в суд о признании недействительным договора аренды и возврате объекта муниципального имущества. По решению суда заявленные требования удовлетворены.

Эта сделка признана притворной, организацию обязали вернуть комитету нежилое помещение на Усть-Курдюмской улице 11А.

Арбитражный суд Поволжского округа согласился с позицией прокуратуры Саратовской области, оставив судебные акты без изменения.