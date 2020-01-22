Объем интернет-трафика в сети АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес) за год вырос на 23 процента по сравнению с 2018 годом и достиг 3,2 миллиона Тбайт, что сопоставимо с просмотром 800 миллионов фильмов. Каждую секунду через сеть компании проходит 3,3 Тбит трафика (в 2018 году – 2,6 Тбит).

Наибольшую долю от общего объема – 48 процентов – занимает видео (видеохостинги, онлайн-кинотеатры). На втором месте с 18 процентов трафика — социальные сети, на третьем (15 процентов) – игровые и околоигровые ресурсы: Twitch, Steam, Wargaming и другие. Больше всего трафика использовали интернет-пользователи «Дом.ru» в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске, Самаре и Перми, на них приходится треть от общего количества.

Объем трафика ежегодно растет в среднем до 20 процентов. Это связано с увеличением количества устройств с доступом в интернет, числа клиентов, потреблением видео-контента. Заметный рост этого показателя в 2019 году также обеспечило участие АО «ЭР-Телеком Холдинг» в федеральном проекте по обеспечению доступом к сети интернет социально значимых объектов. В рамках государственного контракта компания подключила 4000 СЗО, в состав которых вошли образовательные и медицинские учреждения, здания муниципальных, государственных и пожарных служб в 13 регионах РФ.

Чтобы обеспечить стабильную скорость соединения, оператор регулярно модернизирует собственную сеть, расширяет пропускную емкость каналов связи, организует прямые стыки с крупнейшими контент-генераторами, строит участки собственной магистральной и городской транспортной сети. По числу обслуживаемых клиентов «Дом.ru» занимает второе место среди интернет-провайдеров России*.

*- по данным ТМТ Консалтинг за 3 квартал 2019 года.

АО «ЭР-Телеком Холдинг»— ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Оператор входит в ТОП-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов, компания занимает 2-е место среди национальных интернет-провайдеров и 3-е среди операторов платного ТВ, по итогам 3 квартала 2018, по данным ТМТ Консалтинг. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 миллионов домохозяйств.

Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками — «Дом.ru»,«Дом.ru Бизнес». Деятельность компании ведётся в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг «Дом.ru».