Сегодня утром, 14 декабря, пришло страшное известие. В СУ СКР Саратовской области сообщили, что скончался третий ребенок и 23-летняя тетя детей из села Александровка.

Напомним, трагедия случилась накануне. Трехлетний мальчик и пятилетняя девочка погибли 13 декабря.

В реанимацию были экстренно доставлены из этого же дома 7-летний мальчик и 23-летняя тетя детей. Сегодня они скончались.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать отравление неизвестным веществом. Однако замеры газа не обнаружили.