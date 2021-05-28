Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих костей на поле в Романовском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Днем 27 мая тракторист пахал поле, расположенного на удалении около 18 километров от Романовки в сторону села Большой Карай и заметил в грунте костные останки человека, о чем сообщил в полицию.

Следователи вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и костных останков человека — череп и ряд других костей.

Проводится проверка. В ходе ее планируется установить личность умершего, обстоятельства его смерти.