Жительница Саратова поверила ясновидящей и заплатила ей за снятие порчи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.
31-летняя саратовчанка в социальной сети познакомилась с...
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