В Саратове прервано движение трамваев. Об этом сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

По информации администраторов сообщества, вагоны 10 маршрута не ходят из-за опиловки деревьев.

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