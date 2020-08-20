В Саратове временно прекращают движение трамваи маршрута №2 и №7 в Заводском районе, еще один маршрут будет существенно сокращен. Сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за строительно-монтажных работ в районе стадиона «Волга» в период с одиннадцати часов вечера 20 августа до одиннадцати часов вечера 23 августа будет приостановлено движение трамваев №2 и №7 в Заводском районе.

Также в этот период трамвай №8 будет курсировать по маршруту между Заводским трамвайным депо и Комсомольским поселком.