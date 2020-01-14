В 16:45 в областном центре встали трамваи № 3.

По информации администраторов группы «Трамваи и троллейбусы Саратова», вагоны прервали движение у остановки «5-я Дачная» из-за неисправности вагона.

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