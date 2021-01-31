Сегодня, 31 января, в Саратове встали трамваи №3 у остановки “Коммерческий университет” из-за неисправности вагона.
Об этом сообщили в профильной группе в соцсети “ВКонтакте”.

Транспорт не едет в сторону 6-й Дачной, движение прервалось в 15:25.

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