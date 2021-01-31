Домой Рубрики Новости Саратова Трамваи №3 встали в сторону 6-й Дачной из-за неисправности вагона РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Трамваи №3 встали в сторону 6-й Дачной из-за неисправности вагона По Новости Саратова - 31.01.2021 107 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 31 января, в Саратове встали трамваи №3 у остановки “Коммерческий университет” из-за неисправности вагона. Об этом сообщили в профильной группе в соцсети “ВКонтакте”. Транспорт не едет в сторону 6-й Дачной, движение прервалось в 15:25. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовские ковидные госпитали возвращаются к плановой работе Володин пообещал помочь с содержанием школ и детских садов Саратова Саратовский “Автодор” победил казахстанскую “Астану” ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовские ковидные госпитали возвращаются к плановой работе Новости Саратова - 31.01.2021 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о сокращении коек для коронавирусных пациентов. На сегодняшний день в регионе действуют 3,908 тысячи таковых, 20 процентов из... Володин пообещал помочь с содержанием школ и детских садов Саратова 31.01.2021 Трамваи №3 встали в сторону 6-й Дачной из-за неисправности вагона 31.01.2021 Саратовский “Автодор” победил казахстанскую “Астану” 31.01.2021 Елена Сайганова о молодежи на несакционированных акциях: Важно объяснить им, что... 31.01.2021