Сегодня, 31 января, в Саратове встали трамваи №3 у остановки “Коммерческий университет” из-за неисправности вагона.

Об этом сообщили в профильной группе в соцсети “ВКонтакте”.

Транспорт не едет в сторону 6-й Дачной, движение прервалось в 15:25.