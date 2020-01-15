В областном центре в 9:25 прервано движение трамваев.

Так, по информации группы «Трамваи и троллейбусы Саратова», на улице Политехническая встали линейные №9 по причине неисправности вагона.

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