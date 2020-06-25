Домой Рубрики Новости Саратова Трамваи четырех маршрутов стоят в Мирном переулке РубрикиНовости Саратова Трамваи четырех маршрутов стоят в Мирном переулке По Новости Саратова - 25.06.2020 268 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове в Мирном переулке остановились трамваи четырех маршрутов. Об этом пишут в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова». Из-за поломки пантографа прекращена работа трамваев №3, 9, 10 и 11. На место уже выехала бригада ремонтников из «СГЭТ». СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Сотрудники транспортной полиции провели профилактические мероприятия для предотвращения краж Коронавирус. Стрелюхин анонсировал выход на второй этап снятия ограничений «Волонтеры Конституции»: ежедневно мы информируем тысячи саратовцев ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Сотрудники транспортной полиции провели профилактические мероприятия для предотвращения краж Новости Саратова - 25.06.2020 0 Пассажиров железнодорожного транспорта призвали быть бдительнее, потому что большинство краж случается по их же невнимательности, заявили в пресс-службе Приволжского линейного управления МВД. Полковник внутренней службы... Коронавирус. Стрелюхин анонсировал выход на второй этап снятия ограничений 25.06.2020 «Волонтеры Конституции»: ежедневно мы информируем тысячи саратовцев 25.06.2020 Жителя Ртищево осудят за убийство раскритиковавшей мужчин собутыльницы 25.06.2020 Гордепы рассказали о важности новой Программы развития транспортной инфраструктуры 25.06.2020