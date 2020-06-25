В Саратове в Мирном переулке остановились трамваи четырех маршрутов. Об этом пишут в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Из-за поломки пантографа прекращена работа трамваев №3, 9, 10 и 11. На место уже выехала бригада ремонтников из «СГЭТ».