Движение трамваев маршрутов №3, 9, 10 и 11 прервалось в Саратове из-за неисправного вагона на Советской, сообщает группа «Трамваи и троллейбуса Саратова».

Сейчас трамваи № 3 от 6-й Дачной следуют с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет. Маршруты № 9 и 10 от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка следуют только до Детского парка. Пассажиры, ожидающие трамваи этих маршрутов в Мирном переулке, могут пройти на посадку к остановке «Детский парк». Вагоны 11-го маршрута от 6-го квартала следуют только до Осипова.