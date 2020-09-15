Сегодня, 15 сентября, в Саратове встали трамваи №3, 9, 10 и 11. Об этом сообщили в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Движение прервалось в Мирном переулке из-за обесточки.

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