Временно не ходят трамваи №№ 9 и 10.

По информации группы «Трамваи и Троллейбусы Саратова», движение прервано у остановки «Театр драмы» в сторону 1-го просяного проезда и Октябрьского поселка.

Причиной этому стало ДТП.