Прервано движение трамваев №№ 8 и 9.

В группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» сообщили, что транспорт встал между остановками «Улица Усиевича» и «2-ой Пролетарский посёлок».

Причиной остановки стал обрыв контактной сети.