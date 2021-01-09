Сегодня, 9 января, в Саратове в 16:00 встали трамваи №4 и 6. Об этом сообщили в профильной группе в соцсети “ВКонтакте”.

Движение прервалось у остановки “По требованию” в сторону 10-й Дачной и школы №52.

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