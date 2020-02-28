Электротранспорт Саратова может остановится из-за долгов перед энергетиками. Новость активно разносится в социальных сетях. Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор СГЭТ Владимир Прохоров.

— Ни для кого не новость, что «СГЭТ» на сегодняшний день имеет кредиторскую задолженность по оплате потребленной электроэнергии перед «СПГЭС». Предприятием предпринимаются все возможные меры к тому, чтобы не наращивать ее размер.

К сожалению, за счет собственных средств предприятие не имеет возможности производить оплату потребленной электроэнергии в полном объеме. В связи с тяжелым финансовым положением предприятия оплата осуществляется за счет субсидий на возмещение части затрат, предоставленных администрацией города.

На данный момент ситуация находится под контролем. Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что из-за продолжительных праздничных каникул и карантина объем выручки «СГЭТ» снизился, — отметил «СГЭТ» Владимир Прохоров.