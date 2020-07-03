Сегодня, 3 июля, уже в третий раз из-за схода вагонов приостанавливается движение трамвайного маршрута №6, который идет от 6-й Дачной до Поливановки. Об этом сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова».

В 7:20 появилась новость о приостановлении движения трамвайного маршрута на остановке «Улица 2-я Речная» из-за схода вагонов, через 40 минут движение восстановили. Но трамвай проехал всего две остановки. На «2-м Новоатобусном тупике» снова сошли вагоны, тогда на починку потребовалось почти полтора часа. В 12:10 восстановили движение, но ненадолго. На остановке «Ровенская» в 12:40 произошла та же ситуация. Сейчас движение трамвая пока возобновлено.

Наш корреспондент ожидает комментарий от пресс-службы городской администрации.