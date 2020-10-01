В эти минуты в Саратове остановилось движение трамваев дух маршрутов, сообщается в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Не ходят трамваи маршрутов №3 и 11. Причиной остановки стала обесточка у Сенного рынка.

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