Домой Рубрики Новости Саратова Трамваи остановились у Сенного рынка в Саратове РубрикиНовости Саратова Трамваи остановились у Сенного рынка в Саратове По Новости Саратова - 01.10.2020 76 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В эти минуты в Саратове остановилось движение трамваев дух маршрутов, сообщается в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова». Не ходят трамваи маршрутов №3 и 11. Причиной остановки стала обесточка у Сенного рынка. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Коронавирус. В Саратов на помощь врачам приехали московские медики Коммунальщики уничтожили плодородный слой почвы в Саратовской области Полицейские ищут свидетелей ДТП в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Коронавирус. В Саратов на помощь врачам приехали московские медики Новости Саратова - 01.10.2020 0 Врачи из Московского клинического научного центра помогут саратовским медикам организовать лечение пациентов с коронавирусом и пневмониями, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Это стало возможным благодаря... Коммунальщики уничтожили плодородный слой почвы в Саратовской области 01.10.2020 Полицейские ищут свидетелей ДТП в Саратове 01.10.2020 Володин поручил сдать инфекционную больницу в Саратове к июлю 2021 года 01.10.2020 Уголовное дело заведено по факту отравления семьи в Саратовской области 01.10.2020