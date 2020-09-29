На сегодняшнем брифинге в мэрии рассказали о работе и развитии транспортных карт.

— В дальнейшем планируем перейти по примеру Москвы к безкондукторному проезду. Будут валидаторы, служба контроля, — уточнил директор СГЭТ Владимир Прохоров.

Председатель комитета по экономике администрации Саратова Андрей Разборов отметил, что такая же тема, но с автобусами, будет прорабатываться. Когда это будет — неизвестно.

— К успешному проекту хотят присоединиться гораздо охотнее. Когда тема придастся огласке, получит охват, автобусные перевозчики сами придут за подключением, — добавил он.

Данила Кудряшов добавил, что некоторые коммерческие перевозчики хотят присоединиться к проекту. Это позволит сделать более широкий спектр тарифов.