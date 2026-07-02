Обновлённый трамвайный маршрут №3 запустят к Детскому парку в Саратове 2 июля

Сегодня в областном центре открывается пассажирское движение трамвая №3 от Кировского трамвайного депо до Детского парка.

С ходом работ по запуску маршрута накануне ознакомился председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В рамках подготовки к открытию движения был обновлен бульвар на Астраханской улице. Кроме того, маршрут трамвая №11 также продлевается до территории Детского парка.

Стоит отметить, что ранее уже было запущено движение трамвая №3 на участке от 6-й Дачной до Кировского трамвайного депо. Таким образом, город завершает очередной этап масштабной модернизации транспортной инфраструктуры.

Ольга Сергеева