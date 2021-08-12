Сегодня, 12 августа, в Ленинском районе Саратова трамвай сошел с рельсов.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на 1-й Дачной, между Алексеевской и Рябиновской.

Пока транспорт ожидает дежурную бригаду.