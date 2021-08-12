Домой Рубрики Новости Саратова Трамвай №3 сошел с рельсов в Ленинском районе Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Трамвай №3 сошел с рельсов в Ленинском районе Саратова По Новости Саратова - 12.08.2021 123 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 12 августа, в Ленинском районе Саратова трамвай сошел с рельсов. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на 1-й Дачной, между Алексеевской и Рябиновской. Пока транспорт ожидает дежурную бригаду. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА МЧС предупреждает саратовцев о сильной жаре и грозах Саратовец похитил должника с целью заставить вернуть денежные средства По инициативе «Единой России» в Энгельсском районе отремонтируют Дом культуры ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ МЧС предупреждает саратовцев о сильной жаре и грозах Новости Саратова - 12.08.2021 0 Завтра, 13 августа жителей Саратовской области ожидает сильная жара и грозы, сообщает МЧС. В регионе ожидаются дожди и грозы с усиление юго-восточного ветра до 22-х... Саратовец похитил должника с целью заставить вернуть денежные средства 12.08.2021 Трамвай №3 сошел с рельсов в Ленинском районе Саратова 12.08.2021 По инициативе «Единой России» в Энгельсском районе отремонтируют Дом культуры 12.08.2021 Электронные сервисы помогут узнать о ходе исполнительного производства 12.08.2021