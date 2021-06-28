Домой Рубрики Новости Саратова Трамвай №3 сошел с рельсов в центре Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Трамвай №3 сошел с рельсов в центре Саратова По Новости Саратова - 28.06.2021 178 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 28 июня, в Саратове сошел с рельсов трамвай №3 на улице Пугачева. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Опубликованы фото с места событий, рабочие уже работают над устранением ситуации. Временно не ходят трамваи маршрутов №3,9,10,11. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Завтра в Саратовской области ожидаются ливни с грозами Подросток утонул у моста Саратов-Энгельс Учреждения сети «РЖД-Медицина» на Приволжской железной дороге провели более 220 тыс исследований на covid-19 ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Завтра в Саратовской области ожидаются ливни с грозами Новости Саратова - 28.06.2021 0 В Саратовской области завтра ночью, 29 июня, ожидаются грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области. При этом порывы ветра достигнут 15-20 метров... Подросток утонул у моста Саратов-Энгельс 28.06.2021 Учреждения сети «РЖД-Медицина» на Приволжской железной дороге провели более 220 тыс... 28.06.2021 Под Саратовом сельчанин до смерти избил мужчину 28.06.2021 Прокуратура организовала проверку после поджога дома в Алгае 28.06.2021