Сегодня, 28 июня, в Саратове сошел с рельсов трамвай №3 на улице Пугачева. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Опубликованы фото с места событий, рабочие уже работают над устранением ситуации. Временно не ходят трамваи маршрутов №3,9,10,11.