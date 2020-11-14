Сегодня вечером, 14 ноября, в центре Саратова произошло ЧП.

Вспыхнул второй вагон трамвая №3 в сцепке напротив галереи “Каштан”, на перекрестке улиц Рахова и Вавилова. Об этом сообщил в телеграм-канале местный депутат Иван Дзюбан.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что к 19:22 пожар на площади 15 квадратных метров локализовали.

К счастью, никто не пострадал.

Корреспондент интернет-издания «Новости Саратова» сообщает, что водитель сейчас находится в машине «скорой помощи», у него стресс, повреждений нет.







