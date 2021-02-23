Сегодня, 23 февраля, в Саратове на пересечении Беговой улицы и Большой Садовой произошла авария.

Дорогу не поделили трамвай №10 и такси Hyundai.

Об этом сообщил очевидец в соцсетях и опубликовал снимок с места событий.