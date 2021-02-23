Домой Рубрики Новости Саратова Трамвай и такси столкнулись на Беговой улице в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Трамвай и такси столкнулись на Беговой улице в Саратове По Новости Саратова - 23.02.2021 130 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 23 февраля, в Саратове на пересечении Беговой улицы и Большой Садовой произошла авария. Дорогу не поделили трамвай №10 и такси Hyundai. Об этом сообщил очевидец в соцсетях и опубликовал снимок с места событий. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Проезд на участке саратовской трассы закрыт до 24 февраля Дмитрий Плеханов возложил цветы к мемориалу в Энгельсе в память о героях ВОВ Lada Vesta и Hyundai не поделили улицу Антонова в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Проезд на участке саратовской трассы закрыт до 24 февраля Новости Саратова - 23.02.2021 0 Сегодня, 23 февраля, участок саратовской трассы А 298 Р-208 «Тамбов — Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с республикой... Трамвай и такси столкнулись на Беговой улице в Саратове 23.02.2021 Дмитрий Плеханов возложил цветы к мемориалу в Энгельсе в память о... 23.02.2021 Lada Vesta и Hyundai не поделили улицу Антонова в Саратове 23.02.2021 Андрей Воробьев принял участие в акции «Защитим память героев» 23.02.2021