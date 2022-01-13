Рано утром 13 января в Саратове сохраняется сложная дорожная ситуация.

Напомним, уже вторые сутки не прекращается снегопад.

По данным «Транспортного управления», все маршруты общественного транспорта функционируют, однако зафиксированы увеличенные интервалы движения из-за заторов и снижения скоростного режима. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

СГЭТ сообщает, что все троллейбусные маршруты движутся по графику.

Что касается трамваев, то временно не ходит маршрут 5 из-за неисправности пути. В настоящее время ведутся ремонтные работы, после окончания которых движение будет возобновлено.

Кроме того, с 6 утра встали трамваи №№ 3 и 11 на пересечении улиц Астраханской и Кутякова, а через полчаса перестали ходить трамваи №№ 2 и 7. Причина — техническая поломка.