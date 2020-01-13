В соцсетях появилось видео о сошедшем с рельсов трамвае № 3.

По информации очевидцев, это случилось на пересечении улиц Астраханская и Кутякова, по пути в депо.

Вагон перегородил часть дороги, тем самым затруднил движение автомобилей. Водители вынуждены объезжать стоящий транспорт по тротуару.

По информации группы «Трамваи и троллейбусы Саратова» связи с этим трамваи № 3 ходят с увеличенным интервалом от 6-1 Дачной, а от Мирного переулка пассажиров не возят.

Маршрут № 11 следует от 6-го квартала только до улицы Осипова.