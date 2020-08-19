В Саратове встали трамваи маршрута №3, сообщают админы группы «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Трамваи стоят в районе остановки «Стрелка». Причиной остановки стала обесточка контактной сети.

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