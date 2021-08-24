Сегодня, 23 августа, трамвай на девятом маршруте зажал рюкзак выходившей пассажирки и протащил ее.

Девушка 27-ми лет с ребенком выходила из салона трамвая в районе 9:30. При выходе ей навстречу пошла толпа входящих людей. Когда девушка пробралась через нее, двери трамвая уже закрывались, и ее рюкзак остался зажатым в дверях. Состав протащил девушку несколько метров прежде, чем остановился.

На место происшествия прибыла скорая и сотрудники ГИБДД. На локтях девушки остались ссадины. Ребенок не пострадал. Трамваи девятого маршрута временно встали.