Спрос на высококвалифицированных медицинских работников растет и в России, и во всем мире. Возрастает роль научной и высокотехнологичной составляющей в компетенциях врача, применения принципов предиктивно-превентивной и персонализированной медицины. Особое значение приобретает способность к эффективному международному сотрудничеству и исследованиям в области наукоемких инноваций мирового уровня.

Новая инициатива СГМУ – образовательный проект «Врач будущего» призвана сформировать модель медицинского образования, предполагающую применение инновационных образовательных технологий и лучших мировых практик подготовки медицинских специалистов при обучении лучших студентов, участвующих в проекте.

Обучение в рамках реализации проекта «Врач будущего» предполагает:

— применение инновационных программ при подготовке по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия»;

— гибкие учебные планы;

— изучение дополнительных дисциплин в сфере персонифицированной медицины, инновационного предпринимательства, менеджмента в здравоохранении;

— прохождение практики и стажировок под руководством ведущих специалистов в лучших лабораториях и клиниках страны и мира;

— научно-исследовательскую работу с подготовкой публикаций в высокорейтинговых журналах, докладами на всероссийских и международных конференциях.

В рамках проекта «Врач будущего» студенты будут развивать свои исследовательские навыки, учиться применять передовые технологии и продукты (новые лекарственные препараты, биопродукты, тканеинженерные

конструкции), использовать новейшие достижения в области телемедицины.

Участники образовательного проекта «Врач будущего» будут востребованы в сфере высшего медицинского образования, научно- исследовательских институтах, крупных медицинских центрах и лабораториях, станут новаторами и изобретателями. Участники проекта будут включены в кадровый резерв Саратовского медицинского университета.

Набор на 1-й курс в рамках инновационного образовательного проекта «Врач будущего» (на конкурсной основе, бюджетная основа обучения) будет впервые осуществлен в 2021/2022 году.

Более подробная информация представлена на сайте приемной комиссии СГМУ http://admission.sgmu.ru/node/2619.