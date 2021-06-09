Суд признал АО «Транснефть-Приволга» виновным в загрязнении почвы в Пугачевском районе Саратовской области. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

Напомним, на участке площадью около 700 квадратных метров между селами Орловское и Селезниха разлилась сырая нефть.

Обследование территории сотрудниками Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям совместно со специалистами ЦЛАТИ показало превышение концентрации загрязняющих веществ. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручал создать специальную комиссию для оценки причиненного вреда.

29 марта организацию привлекли к административной ответственности. Руководство компании не согласилось с этим и подало иск в суд. Претензии Росприроднадзора в отношении АО «Транснефть-Приволга» в итоге получили еще одно подтверждение.