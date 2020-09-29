Внедряемая в Саратове транспортная карта «Поехали» будет отслеживать все перемещения ее обладателя, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

— Через смартфон можно будет зайти в личный кабинет, где будет информация о картах. Там будет сказано, какие проездные действуют, куда и во сколько вы ездили. Вся информация будет расположена на памятках в транспорте, там будут QR-ссылки. Консультант сбербанка тоже сможет вам все рассказать, — объяснил заместитель управляющего Саратовским отделением ПАО «Сбербанк» Данила Кудряшов.