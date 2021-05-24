В минувшую субботу, 22 мая, в Саратове у выпускников прошел последний звонок.

Ребята отправлялись на речные прогулки по Волге, их сопровождала транспортная полиция. А перед отправкой судна обследовали кинологи вместе со служебными собаками.

Кроме того, правоохранители провели разъяснительные беседы о соблюдении мер безопасности на воде и раздали памятки о правилах поведения на воде на набережной и теплоходе «Волга-1».

Ребятам напомнили, что нельзя купаться в запрещенных местах, подплывать близко к судам, лодкам, катерам, прыгать с обрывов и вышек, не проверив дно. А также заплывать за буйки или пытаться переплыть водоемы, отплывать далеко от берега на надувных кругах и матрацах, особенно если навыка уметь плавать нет. Подавать ложные сигналы тревоги и оставлять детей у воды без присмотра.