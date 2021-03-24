В саратовских школах №45, 95 и лицее №4 прошла встреча сотрудников линейного управления и учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте.

Майор полиции Наталия Базина и капитан полиции Яна Гагина напомнили детям о правил поведения на железной дороге. Нельзя ходить по путям и проходить у железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего рельса, переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров, подлезать через вагоны и так далее.

Также детей призвали быть внимательнее в сети, чтобы не попасть под влияние радикалов.

А еще предостерегли от выхода на тонкий лед во время паводка и пожелали хорошо провести время на каникулах.