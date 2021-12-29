По доброй традиции в преддверии новогодних праздников транспортные полицейские стараются подарить юным жителям Саратова хорошее настроение, улыбки и немного волшебства. Об их поздравлении рассказали в пресс-службе приволжского ЛУ МВД.

Сперва полицейские Дед Мороз и Снегурочка приехали поздравить воспитанников «Специализированного дома ребенка». Они не смогли лично встретиться с малышами, но передали для них подарки и самые теплые поздравления.

Затем Полицейский Дед Мороз отправился в Храм святой равноапостольной Марии Магдалины, чтобы передать подарки для ребят из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В конце дня сказочные герои приехали на железнодорожный вокзал станции Саратов-1. Здесь Дед Мороз и Снегурочка поздравляли с праздником юных пассажиров.