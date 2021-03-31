В конце марта 2020 года сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте в Ленинском районе Саратова на переезде 841 километра железнодорожного перегона “станция Жасминная-станция Трофимовский-1” задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

При досмотре у него обнаружили сверток с марихуаной общим весом свыше 1,3 грамма.

Выяснилось, что ему продал дурь 42-летний саратовец, который выращивает траву. В его доме обнаружили пять саженцев растения. Их изъяли, это оказалась тоже конопля общей массой свыше 106 граммов.

Возбуждены уголовные дела.

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