На областной уровень приняты ключевые транзитные магистрали в Ленинском районе Саратова.

Региональный статус получили Московское шоссе, ул. Шехурдина, ул. Буровая, ул. Панфилова, просп. 50 лет Октября. Их общая протяжённость – около 25 км. Это уже четвёртый маршрут главных улиц Саратова, который передан на содержание региону.

Кроме того, на областной уровень взяты транзитные улицы в г. Шиханы, г. Марксе, р.п. Турки, а также крупная автодорога «Вязовка – Сокур» в Татищевском районе (ее длина – 22,2 км).

Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба областного правительства.

Решение взять на областное содержание главные улицы городов принято по инициативе губернатора Валерия Радаева. Это позволит в короткие сроки привести трассы в порядок и обеспечить их качественное содержание.