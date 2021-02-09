Вчера вечером был подписан документ о передаче трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в федеральное подчинение, сообщает пресс-служба регионального министерства траснпорта и автомобильных дорог.

В декабре прошлого года постановлением Правительством РФ автомобильная дорога общего пользования Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» была включена в перечень дорог федерального значения. Теперь она официально закреплена за ФКУ «Нижне-Волжское управление федеральных дорог Федерального дорожного агентства». Протяженность участка переданной трассы в границах Саратовской области составляет порядка 381 километров.

— Мы приняли дорогу с составлением соответствующих актов по её состоянию. Наши специалисты всю ее проехали, записали, оценили. Сейчас проводим процедуру по заключению контракта на содержание дороги. Последний день приема заявок – 15 февраля, — сообщил главный инженер ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» Дмитрий Леонов.

Начальная цена на выполнение работ по содержанию автомобильной дорог «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» превышает миллиард рублей.